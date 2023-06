Nave Vespucci salpa per un giro del mondo di quasi due anni, le tappe e il calendario

Navigherà per 20 mesi. Approderà in oltre 30 porti. Toccherà 27 Paesi in 5 continenti. Nave Vespucci, 92 anni all’attivo ma niente rughe, quasi un secolo di indiscussa bellezza, salpa verso il mondo. La più anziana unità navale della Marina Militare italiana, il 1° luglio, partirà per un tour mondiale che la vedrà navigare a vele spiegate con a bordo gli allievi ufficiali della I classe dell'Accademia Navale di Livorno, che riceveranno nel corso della campagna addestrativa estiva il loro battesimo del mare. Nel segno della tradizione dell'antica arte marinaresca e dell'innovazione dei suoi sistemi orientati alla tutela ambientale, Nave Vespucci porterà per il mondo i valori della storia e della cultura nazionale nonché l'eccellenza produttiva italiana, a sostegno dell'importanza del tema della marittimità per lo sviluppo globale. Non per nulla è ambasciatrice UNESCO e UNICEF. Durante il suo giro del mondo consentirà all’Italia di sviluppare e consolidare collaborazioni in ambito accademico e universitario, soprattutto nel campo della ricerca scientifica e della tutela del sistema marino, promuovendo altresì gli obiettivi ambientali del World Oceans Day.​

Nave Vespucci partirà sabato 1° luglio, dal porto di Genova, alla presenza del Ministro della Difesa Guido Crosetto che saluterà equipaggio ed allievi dell’Accademia in partenza per questa meravigliosa avventura. A tale progetto, fortemente voluto dal Ministro della Difesa, partecipano la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare e il Ministro per lo Sport e i Giovani, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura e il Ministero del Turismo.

La Nave partirà alle 14, accompagnata da una sfilata di imbarcazioni.

Alle ore 14.30 circa ci sarà l’incontro in mare con le imbarcazioni dell’Ocean Race all’imboccatura del porto di Genova. A suggellare l’evento anche il passaggio delle Frecce Tricolori sul Golfo di Genova alle 14.35 ed un sorvolo di una formazione dell’aviazione navale della Marina Militare, alle 15.25. L’evento, che sarà trasmesso in diretta su Rai 1 dalle ore 11.00, è stato organizzato in collaborazione con Difesa Servizi SpA.

Queste le tappe del giro del mondo:

Marsiglia (Francia): 04-07 Luglio 2023

Las Palmas (Spagna): 19-22 Luglio 2023

Dakar (Senegal): 29 Luglio- 01 Agosto 2023

Praia (Capo Verde): 04-06 Agosto 2023

Santo Domingo (Repubblica Dominicana): 28 agosto-02 Settembre 2023

Cartagena (Colombia): 07-10 Settembre 2023

Port of Spain (Trinidad): 18- 19 Settembre 2023

Fortaleza (Brasile): 04-08 Ottobre 2023

Rio de Janeiro (Brasile): 20-24 Ottobre 2023

Montevideo (Uruguay): 02-05 Novembre 2023

Buenos Aires (Argentina): 06 Novembre 2023 – 01 Aprile 2024

Ushuaia (Argentina) e Punta Arenas (Cile): 13-16 Aprile 2024

Valparaiso (Cile): 28 aprile- 02 maggio 2024

Callao (Perù): 12-15 Maggio 2024

Guayaquil (Ecuador): 21-24 Maggi 2024

Balboa (Panama): 31 Maggio – 02 Giugno 2024

Acapulco (Messico): 15-19 Giugno 2024

Los Angeles (USA): 01-06 Luglio 2024

Honolulu (USA): 24-28 Luglio 2024

Tokio (Giappone): 25-30 Agosto 2024

Manila (Filippine): 14-18 Settembre 2024

Darwin (Australia): 04 -07 Ottobre 2024

Jakarta (Indonesia): 20-24 Ottobre 2024

Singapore (Repubblica di Singapore): 30 Ottobre- 03 Novembre 2024

Mumbai (India): 24-28 Novembre

Karachi (Pakistan): 03-06 Dicembre 2024

Doha (Qatar):13-16 Dicembre 2024

Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti): 18-21 Dicembre 2024

Muscat (Oman): 24-27 Dicembre 2024

Safaga (Egitto): 15-18 Gennaio 2025

Larnaca (Cipro): 29-31 Gennaio 205

La Spezia (Italia): 11 Febbraio 2025