​Toninelli di nuovo nella bufera: «Suoi i poteri sul porto di Venezia»

Danilo Toninelli di nuovo nella bufera. No, non è la Tav. Non è neppure il ponte di Genova o altri casi in cui il ministro grillino dei trasporti e delle Infrastrutture si è trovato coinvolto non brillando mai per visione e decisionismo. Questa volta si tratta di Venezia. All’indomani dell’incidente sfiorato nella città lagunare, dove una nave da crociera ha rischiato di scontrarsi con uno yacht, il sindaco di Venezia - Luigi Brugnaro - ha attaccato Toninelli: “La responsabilità maggiore di quanto è accaduto ieri e di quello che potrà accadere in futuro è di chi non ha deciso in questi mesi". Il riferimento è al titolare del Mit di Porta Pia, il quale "ha poteri funzionali sull’intera filiera portuale, dalla Capitaneria di Porto alla Guardia Costiera, dal Provveditorato alle Opere Pubbliche all’Autorità di sistema portuale”. Così dice Brugnaro. E lo scandalo delle super navi nei canali della città-gioiello continua imperterrito.

Nave da crociera sbanda a Venezia, il sindaco Brugnaro: «Responsabile Toninelli»

Nave da crociera a Venezia, i testimoni: «Ce la siamo vista addosso»



© RIPRODUZIONE RISERVATA