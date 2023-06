Nave sequestrata da migranti al largo di Napoli, Crosetto: «Liberata da forze speciali italiane»

Una nave turca con 22 persone di equipaggio sequestrata da 15 migranti è stata liberata al largo di Napoli dalle forze speciali italiane di stanza a Brindisi. Lo ha appena reso noto il ministro della Difesa Guido Crosetto che sta partecipando al "Forum in masseria" intervistato da Bruno Vespa. L'azione delle forze speciali è in corso e il ministro viene continuamente aggiornato.

Migranti, il nuovo piano Ue: respinto in Paesi terzi chi non ha diritto all’asilo. Sì dell'Italia: «Non saremo il centro europeo dei rifugiati»

Crosetto sulla guerra: «Supremazia dei russi, diga usata come fece Stalin»

Sulla guerra in Ucraina, Crosetto ha detto che «quello che succederà nelle prossime settimane non è codificabile adesso.

Ora la Russia ha la supremazia militare, nei mezzi e negli aerei e probabilmente ha usato la diga per aumentare le difficoltà agli ucraini nella loro controffensiva, come aveva fatto Stalin con Hitler. Questa controffensiva è piena di punti interrogativi e non a caso da settimane gli ucraini chiedono sostanzialmente aerei», ha aggiunto il ministro della Difesa.