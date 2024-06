G7, sequestrata la nave crociera che doveva ospitare gli agenti di polizia: «Pessime condizioni igienico sanitarie»

«La squadra mobile di Brindisi sta sequestrando la nave Goddess of the Night (o Mykonos Magic, ex Costa Magica, ndr), ormeggiata al porto di Brindisi, a causa delle numerose denunce pubbliche». Lo rende noto il segretario del sindacato di polizia Coisp Domenico Pianese ricordando che la nave era destinata ad ospitare gli oltre 2.500 agenti e altre forze di polizia aggregate in Puglia per il servizio di sicurezza del G7. Nave che, sottolinea Pianese, «versava in pessime condizioni igienico sanitarie, con alloggi sporchi e danneggiati, servizi igienici inutilizzabili, docce fatiscenti, cabine allagate».

Mykonos Magic, l'incubo degli agenti ospitati sulla nave da crociera per il G7: scarichi otturati e niente aria condizionata

L'arrivo della nave traghetto Gnv Azzurra

A Brindisi è arrivata intanto questa mattina la 'Gnv Azzurra', la nave traghetto sostitutiva che ospiterà circa 600 operatori delle forze dell'ordine impegnate a garantire la sicurezza del G7.

Per tutti gli altri, invece, è stata trovata una sistemazione in diverse strutture ricettive sul territorio. L'arrivo della nave-traghetto Gnv Azzurra che ha attraccato questa mattina nel porto di Brindisi per ospitare parte delle forze dell'ordine impegnate per il G7 rappresenta «un primo barlume di luce per restituire la dignità dei colleghi, ma questo non basta. Monitoreremo le condizioni alloggiative e di vitto e andremo via da Brindisi solo quando avremo certezza che non ci saranno problemi». Lo dichiara il segretario generale del sindacato carabinieri Sim CC Antonio Serpi dopo le polemiche per le condizioni della nave Mykonos Magic che inizialmente avrebbe dovuto accogliere oltre 2500 agenti e militari e l'arrivo oggi della nuova nave. Per Sim CC «l'impegno congiunto delle sigle sindacali di tutte le forze di polizia ha consentito l'avvio della soluzione dele criticità che si auspica ora possano essere definitivamente risolte in tempi brevi. Bene anche l'impegno del Prefetto - conclude Serpi - per avanzare al Ministero la richiesta di ulteriori fondi per incrementare le ore di straordinario dei colleghi». (