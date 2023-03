Nave di Banksy, cosa fa la Louise Michel e chi è la capitana Pia Klemp: fermo a Lampedusa per violazione del decreto Ong

Troppi soccorsi. La nave Louise Michel si trova in stato di fermo perché ha violato il decreto Ong. Dopo aver effettuato il primo intervento di soccorso in acque libiche ieri l'imbarcazione umanitaria, famosa perché finanziata dall'artista Banksy, doveva raggiungere il porto di Trapani e invece si è diretta verso altre tre barconi per soccorrerli. È questo il motivo per cui l'autorità marittima di Lampedusa è intervenuta.

«Siamo a conoscenza di decine di imbarcazioni in difficoltà proprio davanti all'isola in questo momento, eppure ci viene impedito di prestare assistenza. È inaccettabile! Le autorità europee sono perfettamente consapevoli delle persone in difficoltà nella loro zona SAR. Tuttavia, impediscono alla Louise Michel di lasciare il porto e di prestare assistenza. Ieri due naufragi hanno causato la morte di diverse persone. Queste morti non sono un incidente né una tragedia», si legge in un commento social dell'ong.

Nave Banksy - La Louise Michel è una nave battente bandiera tedesca ed è come la Sea Watch e la Open Arms. Si tratta di navi di organizzazioni non governative che operano i salvataggi in mare.

La Louise Michel è un'ex imbarcazione della Marina francese. È lunga 30 metri, raggiunge i 28 nodi, ed è stata acquistata con i proventi della vendita di un'opera d'arte di Banksy, che l'ha poi decorata con un estintore. È gestita ed equipaggiata da un team di attivisti professionisti del soccorso provenienti da tutta Europa. Prende il nome da un'anarchica francese Louise Michel e, si legge sul sito dedicato alla nave, «mira a combinare il salvataggio con i principi del femminismo, dell'antirazzismo e dell'antifascismo».

La nave finanziata da Banksy, chi è la capitana Pia Klemp

All'epoca era salita alla ribalta la capitana Carola Rackete, protagonista anche lei dei salvataggi in mare ma anche delle schermaglie con Matteo Salvini. Al timone della Louise Michel c'è Pia Klemp. Questa biologa marina tedesca ha 35 anni ed è già indagata nell'ambito di un'inchiesta contro la ong Iuventa. Ha fatto parte anche dell'equipaggio della Sea Watch. È lei che nel 2019 riceve una mail da Banksy che le comunica di voler sostenere economicamente la nave.