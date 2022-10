La portaerei nucleare Gerald Ford nel Mediterraneo, è la più avanzata della Marina statunitense

«Pronti all'azione». Gli Stati Uniti schierano la più avanzata portaerei a propulsione nucleare della Marina nel Mediterraneo. È la USS Gerald Ford e ieri è stata avvistata a Creta. Sta prenendo parte alle esercitazioni congiunte con gli alleati Nato nell'Oceano Atlantico e nel Mar Mediterraneo. Il dispiegamento coinvolgerà 20 navi e 60 aerei provenienti da Stati Uniti, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Svezia. La nave è la prima nuova portaerei progettata dalla Marina degli Usa in quattro decenni.

La più recente e avanzata portaerei della US Navy è partita martedì. La costruzione è iniziata nel novembre 2009 ed è stata commissionata nel 2017 dall'ex presidente Donald Trump. La nave è la prima portaerei di classe Ford. La Marina ha iniziato la costruzione delle prossime due portaerei di classe Ford, la USS Kennedy e la USS Enterprise. La portaerei ha una nuova tecnologia avanzata che include "quasi tre volte la quantità di energia elettrica", rispetto alle portaerei di classe Nimitz e utilizza il sistema di lancio elettromagnetico degli aerei, o EMALS, secondo la Marina.

Il sistema EMALS utilizza l'energia elettrica per lanciare gli aerei fuori dalla nave. Il vettore ha anche un radar dual band, che è un sistema radar più avanzato. È l'unico vettore di classe avanzata di questo tipo. La USS Gerald Ford e il gruppo d'attacco della portaerei opereranno con alleati e partner sia nella 2a che nella 6a area di responsabilità della flotta nell'Oceano Atlantico e nel Mar Mediterraneo.

«Questo dispiegamento è un'opportunità per spingere la palla più in basso e dimostrare il vantaggio che Ford e Carrier Air Wing (CVW) 8 apportano al futuro dell'aviazione navale, alla regione e ai nostri alleati e partner«, Carrier Strike Group 12 Il comandante posteriore dell'ammiraglio Gregory Huffman ha detto in una dichiarazione.

Il dispiegamento coinvolgerà "circa 9.000 persone provenienti da nove nazioni, 20 navi e 60 aerei", afferma un comunicato della Marina degli Stati Uniti. Le nazioni che partecipano all'esercitazione includono Stati Uniti, Canada , Danimarca, Finlandia, Francia, Germania , Paesi Bassi, Spagna e Svezia, ha aggiunto il comunicato.

Mentre la USS Gerald Ford è stata schierata martedì, le altre navi del gruppo d'attacco della portaerei partiranno per unirsi alla Ford mercoledì, ha detto un secondo ufficiale della Marina. Questo è comune per queste distribuzioni.

