Venerdì 7 Giugno 2024, 10:34 - Ultimo aggiornamento: 10:36

UDINE - «Veramente qualcuno ci crede super eroi?» la nota sfogo arriva dalla Funzione Pubblica Cgil dei Vigili del fuoco, dopo il polverone di polemiche sui tempi di soccorsi. Dopo l'apertura di un'indagine da parte della Procura, anche il ministro Nello Musumeci ha chiesto una relazione al prefetto di Udine Domenico Lione per capire la sequenzialità dell'intervento di soccorso dopo l'allarme dato nel pomeriggio di venerdì 31 maggio.

Natisone, i vigili del fuoco e le polemiche

«Nessuno immagini di colpevolizzare l’operato del personale intervenuto quel giorno» continua la nota dei pompieri, che puntualizza come «ogni scenario di intervento sia, per i Vigili del Fuoco chiamati a prestare soccorso, diverso e complesso nel suo approccio». I tre ragazzi travolti dalla piena del Natisone non conoscevano quel fiume, tantomeno le sue piene improvvise, ma per i Vigili del fuoco intervenuti sul posto subito è stato chiaro di trovarsi davanti a una situazione critica, dal momento che quel punto è segnalato come più ad alto rischio. Uno scenario drammatico dev'essersi aperto ai loro occhi, specialmente in quelli di chi ha deciso di mettere a rischio la propria vita per tentare di salvarli a nuoto. «La piena improvvisa ha scosso tutti noi, la comunità e l’intera catena dei soccorritori».

TEMPI BREVI

Ma il soccorso deve anche fare i conti con quella che è la macchina organizzativa e operativa dei Vigili del fuoco. «Lavorano sottorganico, con un sovraccarico di lavoro a volte inaccettabile. Le squadre, a volte ridotte a 3 unità rispetto alle 5 necessarie, non riescono a coprire il territorio in tempi brevi e in maniera uniforme; il personale non fa la formazione obbligatoria e non riesce a mantenere gli standard operativi a causa dell’impossibilità di effettuare mantenimenti e re-training. Abbiamo carichi di lavoro eccessivi e il ripiego allo straordinario è ordinario. Veramente qualcuno ci crede supereroi?».

Ma il nocciolo del problema resta quello della carenza dell'organico e dell'età. «4000 operativi e 2500 amministrativi (RTP) in meno. L’età media dei Vigili del fuoco è troppo avanzata, 47 anni, e la disattenzione dell’Amministrazione su salute e sicurezza è divenuta cronica. Basti pensare che dal 22 ottobre 2022, giorno del suo insediamento, il governo attuale non ha pianificato e bandito un concorso pubblico a Vigile del Fuoco», si legge ancora.

LE RICADUTE

«Nessuno tocchi i Vigili del Fuoco. Troppo spesso le carenze di organico, la mancanza di strumenti e attrezzature adeguate all’intervento, la scarsa capacità dell’Amministrazione di gestire l’organizzazione territoriale del soccorso e la previsione degli eventi con le sue eventuali ricadute, lascia esposti lavoratrici e lavoratori che hanno altissime professionalità ma che rischiano in prima persona sia durante i soccorsi che nei procedimenti delle autorità competenti che analizzano i fatti a posteriori. Per questo, per continuare nell’opera di migliorare le tutele personali in particolare quando si passa a procedimenti penali per le diverse responsabilità, chiederemo sul prossimo rinnovo contrattuale di aumentare le forme di tutela e salvaguardia per chi lavora nel Corpo». «La FP CGIL VVF è vicina ai familiari delle vittime e si stringe a loro con cordoglio. Ogni responsabilità del caso, se esiste, se accertata, sia attribuita tenendo conto anche delle responsabilità in capo alle Amministrazioni competenti. Si tengano conto delle denunce del sindacato anche per attribuire le responsabilità gravi», conclude Fp Cgil VVF.