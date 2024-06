Natisone, cosa è successo? Patrizia chiamò quattro volte il 112, l'elicottero partito 20 minuti dopo il primo alert: si indaga per omicidio colposo

Un nuovo risvolto nel tragico incidente accaduto a Premiaracco, in provincia di Udine dove tre giovani, Patrizia, Bianca e Cristian hanno perso la vita perchè travolti dalla piena del fiume Natisone. Secondo La procura, Patrizia avrebbe chiamato quattro volte il 112, senza ricevere risposta. Per questo avrebbe avviato un indagine per omicidio colposo nei confronti dei soccorritori.

Dispersi nel Natisone, indagini sui tempi dei soccorsi: la prima chiamata alle 13.25. Si cerca ancora Cristian Casian Molnar

L'accusa

Il Procuratore della Repubblica di Udine, Massimo Lia, in conferenza stampa, sulla vicenda delle due ragazze morte a causa della piena del Natisone e sul terzo ragazzo ancora disperso avrebbe aperto un'indagine (a scopo precauzionale) per omicidio colposo contro i soccorritori: «Abbiamo aperto un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti: in queste vicende, per procedere bisogna configurare responsabilità di tipo omissivo, non commissivo. Condurremo tutti gli accertamenti del caso, per accertare se i soccorsi sono stati tempestivi.

La chiamata

Secondo la Procura, Patrizia ha effettuato quattro telefonate al numero unico di emergenza 112, senza però ricevere nessuna risposta. La prima chiamata risale alle 13.29, le altre nei minuti immediatamente successivi. Secondo gli accertamenti si sarebbe svolto tutto in poco tempo passando da una situazione apparentemente tranquilla ad una tragedia.