Natale all'italiana, 90 euro a testa per il cenone della vigilia: ma in 18 milioni hanno scelto di partire

Un viaggio per Natale. Sono 18 milioni gli italiani che per queste vacanze natalizie hanno preferito andare in trasferta piuttosto che restare a casa: l'8% in più rispetto allo scorso anno, con una maggiore spesa del 10%. E anche sotto l'albero il viaggio è un dono ultragettonato.



Per quanto riguarda il menu della vigilia, stasera sulle tavole il pesce la farà da padrone in 3 casi su 4. Tant'è che per la cena della vigilia gli italini hanno riscoperto la sardina, tra le varietà di pesce azzurro più ricche di acidi grassi Omega 3, proteine, vitamine, sali minerali e oligoelementi. Oltre ad essere ricca di proprietà nutrizionali, la sardina è anche buona, accessibile e sostenibile, perché con le sue piccole dimensioni non pregiudica gli equilibri dell'ecosistema. Si spendono in media 90 euro a famiglia per imbandire le tavole del Natale, che il 91% degli italiani ha scelto di consumare a casa propria o con parenti o amici.



Per quanto riguarda i programmi per la serata, dalle 21:30 papa Francesco celebrerà la messa della notte di Natale nella basilica di San Pietro. Ma chi starà in casa non rinuncerà ai classici giochi di Natale, con qualche itnegrazione: non solo tombola e mercante in fiera ma anche roulette e black jack, rigorosamente online, visto che per i giorni delle feste si prevede il picco di giocatori in rete più elevato dell'anno.

