Natale, bimbo affida un desiderio al palloncino: i Vigili del Fuoco lo esaudiscono

Un desiderio affidato a un bigliettino legato a un palloncino azzurro che diventa realtà grazie ai Vigili del Fuoco. È una storia che racconta la magia del Natale quella avvenuta a Jonathan, un bambino di tre anni residente in provincia di Como. Il piccolo aveva espresso il desiderio di ricevere sotto l'albero un camion rosso fiammante dei pompieri e aveva legato la sua "letterina" a un palloncino azzurro. Il messaggio ha raggiunto proprio i Vigili del Fuoco di Pordenone che hanno deciso di esaudire il desiderio del piccolo di tre anni inviando un pacco regalo che è già in viaggio verso casa del bambino. Sarà consegnato la vigilia di Natale.

La risposta dei Vigili del Fuoco

La missiva è atterrata ieri nei campi vicino a Pordenone e la persona che l'ha ritrovata ha pensato di recapitarla immediatamente al locale Comando. Ora il pacco regalo - finanziato dall'associazione dei Vigili del fuoco di Pordenone - è già in viaggio. Insieme c'è un biglietto scritto dalla locale caserma: «Ciao Jonathan! La tua letterina è arrivata a Pordenone e abbiamo pensato di mandarti l'autoscala giusta per te, assieme a un sogno per ogni notte: tu e l'autoscala che crescete assieme e un giorno, da grande, magari sarai anche un Vigile del Fuoco e l'autoscala, stavolta quella vera, potrai farla vedere a tutti i bambini. Buon Natale».

