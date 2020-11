Nasconde il cadavere della figlia in bagno per 40 giorni e tenta di depistare i carabinieri

Un papà ha nascosto per 40 giorni nel bagno di casa, nella vasca da bagno, il cadavere della figlia e poi ha chiamato i carabinieri, tentando di depistarli. È quanto è successo a Imola, in provincia di Bologna: l'uomo, di 77 anni, è stato denunciato per occultamento di cadavere.

Coprifuoco, regioni rosse, arancioni e verdi: i nuovi divieti, dal lockdown a spostamenti, bar e scuola

APPROFONDIMENTI LE MISURE Coprifuoco, regioni rosse, arancioni e verdi: i nuovi divieti, dal... LE MISURE Dpcm, coprifuoco alle 22 in Italia. Tutte le misure. Lombardia,... POLITICA Conte firma il dpcm, nelle zone rosse stop a spostamenti (anche... INVISTA Navigli deserti dopo le 18. Bar e ombrelloni chiusi, poche persone in...

Napoli, 19enne incensurato ucciso in strada a coltellate

La telefonata

Ieri l'anziano ha contattato l'Arma dicendo di essere preoccupato per la cugina, che temeva fosse morta nella casa che la donna condivideva con il padre. Andati a controllare, i militari hanno trovato il corpo in avanzato stato di decomposizione di quella che in realtà era sua figlia, una 42enne. Il corpo era adagiato nella vasca da bagno e sigillato con un telone di plastica. Nella stanza era stato messo anche un ventilatore accanto a una finestra, per arieggiare il locale.

«Grave disagio»

Dai primi accertamenti, la donna si sarebbe tolta la vita circa 40 giorni fa a causa di una situazione di grave disagio. Il padre 77enne, che si occupava di accudirla, avrebbe poi deciso di nascondere il cadavere. L'appartamento è stato sequestrato dai carabinieri del Nucleo oerativo radiomobile della Compagnia di Imola.

Coprifuoco, regioni rosse, arancioni e verdi: i nuovi divieti, dal lockdown a spostamenti, bar e scuola Sono tante le nuove misure introdotte da domani e valide sino al 3 dicembre. Se a livello nazionale scatterà il coprifuoco dalle 22 alle 5, la dad al 100% per le scuole superiori, la chiusura ai centri commerciali nel week-end e il limite del 50% per il tpl, le norme più stringenti riguardano le regioni.





Ultimo aggiornamento: 10:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA