Nasce "Tod's Una zampa sul cuore": Della Valle per Leidaa contro l'abbandono degli animali

«In un mondo che sta andando sempre di più nella direzione dell’intelligenza artificiale, avere un cagnolino in casa è importante. Non solo per i più piccoli ma anche per gli anziani». Questo l’invito di Diego Della Valle, presidente e amministratore delegati del gruppo Tod’s, a sostenere attivamente Leidaa, la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, che opera su tutto il territorio nazionale. Il marchio, infatti, ha presentato il suo nuovo progetto “Tod’s Una zampa sul cuore” che contribuirà a finanziare programmi di sensibilizzazione e interventi concreti per contrastare il randagismo e l'abbandono, e più in generale a garantire il rispetto degli animali e la tutela dei loro diritti.

«Ci piacerebbe che questa iniziativa venisse accolta da altri paesi e da altre imprese».

La campagna ideata dal marchio che ritrae una bambina che accarezza un cane arriva al momento giusto: all’inizio dell’estate dove l’abbandono dell’animale domestico aumenta a dismisura.

In Italia si stima che siano oltre 700mila i cani vaganti e circa 2,4 milioni i gatti “liberi”: una schiera di innocenti che vivono per strada abbandonati a se stessi, esposti alla fame, al freddo, agli abusi.

«I grandi uomini sono grandi in tutto sia nelle intuizioni imprenditoriali sia nella grande solidarietà verso chi ha più bisogno», ha continuato Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente. «È la prima volta che un grande marchio del Made in Italy, scende in campo a favore di queste creature. La passione, la disponibilità e la sensibilità di Diego Della Valle sono un bellissimo segnale e speriamo possa attrarre altri imprenditori». Le donazioni possono essere fatte a https://leidaa.info/fai-una-donazione