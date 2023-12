Nasce #GeaTalk, il forum in diretta sull’attualità green. Si parte con il presidente di Legambiente

La prima novità del 2024 (perché altre ne arriveranno nei primi messi dell’anno e saranno tutte decisamente accattivanti) è la nascita di #GeaTalk, format videogiornalistico che consentirà ai rappresentati delle istituzioni, della politica, delle aziende, della società civile, universitaria e del terzo settore di aprire un canale di dialogo diretto su tematiche di stretta attualità. In diretta streaming, attraverso videoclip e news testuali, racconteremo protagonisti e decisori dei nostri giorni, i loro progetti e le loro opinioni.

#GeaTalk nasce per soddisfare un’esigenza di confronto e di trasparenza ed è l’ennesimo tassello dell’ecosistema di GEA – Green Economy Agency –, l’agenzia di stampa verticale nata per occuparsi di transizione ecologica, sostenibilità, energia, green deal. Dopo Gea Edu (divisione che sviluppa i progetti educativi da portare nelle scuole di ogni ordine e grado) e Gea Events (struttura che organizza eventi mirati ad approfondire i temi green anche in chiave europea con il contributo della testata giornalistica Eunews), #GeaTalk rappresenta un altro passo verso la realizzazione degli obiettivi ambiziosi che ci siamo posti quasi due anni fa.

In verità, il primo appuntamento di #GeaTalk è già in calendario per questa settimana, a Roma, il 21 dicembre alle ore 16. Toccherà infatti al presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, inaugurare la serie dei faccia a faccia che l’anno prossimo avrà una sensibilità particolare per le elezioni europee.