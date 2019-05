Chiusi 52 studi medici: falsi dottori e farmaci scaduti

Farmaci scaduti e e mancanza dei titoli professionali per esercitare. Chiusi 52 studi medici e cliniche fuori norma: è il risultato dell'indagine dei Comando Carabinieri per la Tutela della Salute d'intesa con il Ministro della Salute su 607 centri. Accertate irregolarità, farmaci scaduti e mancanza dei titoli professionali per esercitare in 172 strutture (28% del campione). Scoperti illeciti anche per indebita erogazione di prestazioni di medicina estetica chiamate 'PRP' plasma ricco di piastrine, effettuate in dermatologia illegalmente e senza autorizzazioni. Ultimo aggiornamento: 10:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA