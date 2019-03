Daniele Nardi a "Le Iene Show": in esclusiva domani l'ultima intervista all'alpinista italiano disperso sul Nanga Parbat

L’ultima intervista a Daniele Nardi poco prima di iniziare la spedizione sul K2. Andrà in onda domani sera a Le Iene, in prima serata su Italia 1. Si tratta di un'esclusiva che l'alpinista italiano, di cui non si hanno più notizie da sei giorni (insieme all’inglese Tom Ballard), aveva deciso di condividere con Le Iene: il tentativo mai riuscito prima di scalare il Nanga Parbat (Pakistan) attraverso lo sperone Mummery. © RIPRODUZIONE RISERVATA