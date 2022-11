Il narcos Bruno Carbone arrestato a Dubai: era ricercato da 6 anni

Il narcos Bruno Carbone è stato arrestato a Dubai: era ricercato da 6 anni. Forse già oggi è previsto il suo rientro in Italia.

Considerato uno dei maggiori narcotrafficanti italiani, era latitante dal 2003, quando era stato condannato a 20 anni di reclusione per traffico internazionale di stupefacenti lungo la rotta Spagna-Napoli-Catania. Carbone, che per anni avrebbe gestito il rapporto con i colombiani, avrebbe rifornito di droga diversi clan camorristici, dai Nuvoletta ai Ciccarelli di Parco Verde, fino ai clan del Rione Traiano. È stato catturato dai carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli all'interno dell'aeroporto internazionale della capitale emiratina e potrebbe essere estradato in Italia già oggi. Quando è stato fermato, era in possesso di un documento falso.