Violenza in stazione Circumvesuviana, la vittima: «Io diventata uno scarto»

Parla la ragazza di 24 anni vittima di violenza in un'ascensore della Circumvesuviana. «Bastano pochi minuti e ritorno col pensiero. Erano attimi di incapacità a reagire di fronte la brutalità e la supremazia di tre corpi. Erano attimi in cui la mente sembrava come incapace di comprendere, di totale perdizione dell'essere. E dopo che il corpo era diventato scarto e oggetto, ho provato una sorta di distacco da esso. Il mio corpo, sede della mia anima, così sporco». Così, nello studio del suo legale Maurizio Capozzo, la 24enne presunta vittima descrive in una lettera quanto ha subito.

Ultimo aggiornamento: 20:21

