Napoli, vigili accerchiati e aggrediti dai migranti durante i controlli dei mercatini abusivi. Il sindaco: «Sulle regole non arretriamo»

Vigili aggrediti a Napoli. Cinque agenti della Polizia locale di Napoli sono stati accerchiati e aggrediti da alcune decine di migranrti durante un controllo contro i mercatini abusivi nei pressi di piazza Garibaldi, zona stazione ferroviaria centrale.

Malore per Ilaria Benedetto, muore la soccorritrice del 118: aveva 32 anni, choc a Bari

APPROFONDIMENTI BELLUNO Bambino scomparso e ritrovato in Alpago LO STUDIO Foto PUGLIA Malore per Ilaria Benedetto, muore la soccorritrice del 118:... TREVISO Malore improvviso per Alberto Ingargiola, imprenditore trovato...

Gli agenti stavano eseguendo un sequestro nei confronti di una nigeriana che vendeva cibo da asporto senza autorizzazione: la donna ha dato in escandescenze ed è accorso un gran numero di migranti che ha circondato e malmenato i vigili. Sono accorse altre pattuglie della Municipale per riportare la calma. La donna è stata denunciata.

Malore improvviso per Alberto Ingargiola, imprenditore trovato morto dalla moglie: aveva 58 anni, lascia 2 figli

Come è iniziata l'aggressione

Tutto ha avuto inizio in via Bologna, intorno alle 20,45, con i controlli degli agenti dell'Unità operativa San Lorenzo per contrastare il fenomeno dei mercatini abusivi che si svolgono in tarda serata specie il sabato. I vigili stavano notificando il sequestro alla donna nigeriana che vendeva cibo etnico da asporto senza autorizzazione, quando quest'ultima ha iniziato a urlare, lanciando cucchiaiate di zuppa contro gli agenti e sulla loro auto di servizio. Le grida della donna hanno subito richiamato l'attenzione dei moltissimi migranti presenti in zona, un centinaio, che hanno circondato gli agenti. È subito partita via radio la richiesta di rinforzi e sono giunte sul posto altre pattuglie, che hanno disperso la folla. La donna, identificata come E. J., di 30 anni, di nazionalità nigeriana, durante l'aggressione ha tentato di dileguarsi nei vicoli della zona. È stata fermata dopo poco nella vicina via Venezianed accompagnata negli uffici del comando della Polizia locale dove, su disposizione del magistrato di turno, è stata denunciata in stato di libertà e rilasciata.

Il sindaco: «Sulle regole non arretriamo»

«Il percorso di ripristino delle regole è faticoso, ma non intendiamo arretrare». Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, esprimendo «massima solidarietà dell'Amministrazione e dell'intera città agli agenti di Polizia Municipale aggrediti la scorsa notte in piazza Garibaldi». «Da diverse settimane - ricorda il sindaco - prosegue incessantemente il lavoro di controllo del territorio e di contrasto ad ogni forma di illegalità: un'attività, svolta in alcune occasioni insieme alle altre forze dell'ordine, che sta producendo i primi risultati concreti. Il piano di azione del Comune sta funzionando e non saranno questi episodi a fermarlo: piazza Garibaldi e le zone vicine meritano decoro e dignità».