Terremoto a Napoli, scossa di 2.2 sveglia i Campi Flegrei nel cuore della notte

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 della scala Ricther è stata registrata alle ore 4,13 di questa notte dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano con epicentro nel golfo di Pozzuoli a una profondità di 2 chilometri. L'evento tellurico è stato avvertito in gran parte della cittadina puteolana con tanta gente in piedi nel cuore della notte.

L'evento,legato al bradisismo flegreo, ha avuto epicentro in mare al largo di via Napoli tra il Rione Terra di Pozzuoli ed il quartiere napoletano di Bagnoli. La scossa è stata preceduta da un boato ed è stata avvertita da gran parte della popolazione. Nella giornata di ieri si era registrata una scossa di 0,7 di magnitudo con epicentro nella conca di Agnano. Eventi significativi nell'area flegrea non venivano avvertiti distintamente dalla popolazione dallo scorso 24 gennaio, allorchè uno sciame sismico con l'evento maggiore di magnitudo 1,0 aveva interessato l'area flegrea.

Dall'inizio dell'anno sono state, finora, 102 le scosse registrate dalla sala operativa di Napoli dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Inoltre, la rete gps dei Campi Flegrei costituita da 25 stazioni ha registrato che la velocità media del sollevamento a partire da settembre è cresciuta dai precedenti 0,7 millimetri agli attuali 13 millimetri al mese. Il sollevamento complessivo registrato finora è di circa 76 centimetri da novembre 2005, di cui ben 42 centimetri da gennaio 2016.

