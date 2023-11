Napoli, studente di 15 sferra un pugno alla sua insegnante

Venerdì 24 Novembre 2023, 10:50

Ieri, presso l'Its Rossi Doria di Marigliano, in provincia di Napoli, si è verificato un episodio violento in cui uno studente quindicenne, che frequenta l'istituto, ha colpito con un pugno al petto una delle sue insegnanti, una donna di 64 anni. Visibilmente spaventata, l'insegnante si è recata in ospedale per farsi visitare, ma fortunatamente i sanitari non hanno ritenuto necessario emettere una prognosi. Le forze dell'ordine, intervenute nella scuola, hanno preso in carico la situazione, affidando il ragazzo ai suoi genitori.