Scudetto Napoli, pilota «disegna» lo stemma del Napoli calcio: il tragitto da Capua al Golfo partenopeo

Un pilota di aerei ha «disegnato» lo stemma della squadra neocampione d'Italia usando la «traccia» lasciata dal suo velivolo sui sistemi che rilevano il traffico aereo. L'aviatore ha compiuto il volo usando la traccia rilevata dai sistemi che monitorano il traffico aereo.

Il pilota è partito dalla pista dell'aeroclub di Capua (Caserta) e si ha portato sul Golfo di Napoli, dove ha «disegnato» lo stemma.

Ha impiegato circa 1 ora e 40 minuti, volando a 250/300 metri di quota per «disegnare» il logo del Napoli calcio e celebrare il terzo scudetto della squadra allenata da Luciano Spalletti.

Looks like one fan found a special way to celebrate @sscnapoli’s Serie A title. https://t.co/zyi6qSoaFk pic.twitter.com/wx9PD1HBgm

— Flightradar24 (@flightradar24) May 9, 2023