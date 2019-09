Napoli, la rivolta della Whirlpool: operai bloccano l'autostrada

I lavoratori della Whirlpool hanno bloccato l'autostrada Napoli-Pompei-Salerno all'altezza del casello dell'A3. I manifestanti si sono messi al centro dell'arteria e stanno tenendo un sit-in. «È chiaro che la Whirlpool prova a esasperare i sindacati e i lavoratori napoletani e a minarne la resistenza, ma abbiamo coesione e volontà per non perdere questo importante insediamento produttivo». Così il segretario generale della Uil Campania, Giovanni Sgambati, presente al presidio.

All'indomani dell'annuncio della cessione del ramo d'azienda, i lavoratori della Whirlpool tornano in piazza a Napoli. Dopo un'assemblea infuocata davanti ai cancelli della fabbrica chiusa per mancanza di commesse, gli operai si sono messi in marcia su via Argine con l'obiettivo di bloccare gli svincoli autostradali.



