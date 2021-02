Un uomo va a fare la spesa, resta nel supermercato dieci minuti in tutto ma in quei dieci minuti perde dalla tasca un sacchetto. Gli addetti alle pulizie trovano quel plico a fine giornata, lo aprono e scoprono che all’interno ci sono tre diamanti con tanto di certificato di purezza. Portano il plico ai gestori del market i quali pensano che presto qualcuno verrà a chiederne la restituzione. Però non si presenta nessuno, così scatta una “caccia all’uomo misterioso” per provare a restituirgli quel tesoro da 50mila euro che ha distrattamente perduto.

Mamma accende la lavatrice senza accorgersi del figlio all'interno: bimbo trovato morto

La vicenda si è svolta sabato sera poco dopo le 20 all’interno di Grangusto, a raccontarla è l’avvocato Antonio Gioia al quale Rosa Orlando, a nome dell’accorsata struttura di via Marina, si è rivolta per chiedere una consulenza sul da farsi. Di primo acchito, nel rispetto delle norme del codice, ai gestori di Grangusto è stato consigliato di rivolgersi all’ufficio oggetti rinvenuti del Comune di Napoli al quale andrebbe consegnata qualunque cosa ritrovata per caso. Solo che a quell’ufficio si sono preoccupati: «Mi hanno detto di non avere a disposizione una cassaforte per custodire un bene così prezioso - spiega l’avvocato Gioia -. Inizialmente hanno respinto la richiesta, poi si sono fatti vivi sostenendo di aver trovato un ufficio dotato di cassaforte che avrebbe potuto accoglierci fra due settimane». Troppo tempo, impossibile attendere. Allora è scattata l’idea di lanciare un appello pubblico, tramite le colonne del nostro giornale, per provare a rintracciare quell’uomo che ha distrattamente perduto un tesoro.

In tutto i diamanti ritrovati sono tre, ciascuno accompagnato da un certificato di autenticità e di purezza. Sulla base dei dati presenti su quei cartoncini abbiamo consultato la borsa internazionale dei diamanti e abbiamo appurato che il valore dovrebbe oscillare intorno ai 50mila euro ma potrebbero ottenere una valutazione anche due volte superiore dopo una analisi accurata (ci perdoneranno gli esperti se la nostra valutazione è stata superficiale).

Nell’unica immagine che abbiamo pubblicato di uno dei diamanti abbiamo cancellato i dettagli su dimensioni e categoria di appartenenza: da Grangusto quelle pietre usciranno solo se la persona che vorrà recuperarle sarà in grado di chiarire le caratteristiche precise di ciascuna di esse e solo dopo aver avuto il placet e la presenza di un rappresentante delle forze dell’ordine per generalizzare chi sostiene di esserne il proprietario.

In questa incredibile vicenda c’è un percorso di “buone azioni” e di profondi valori che non va taciuto. L’addetto che ha trovato quel sacchetto con i diamanti non ha pensato neanche per un secondo di appropriarsene, perché le persone perbene non sono nemmeno sfiorate da idee del genere; chi ha ricevuto tra le mani quel tesoro non ha pensato ad altro che partire alla ricerca del proprietario, perché chi ha grandi valori come i gestori di Grangusto, non prevede di mettere le mani sulla roba altrui. Insomma, se quel sacchetto di diamanti fosse finito nelle mani sbagliate adesso non ci sarebbe la caccia all’uomo misterioso che oggi è scattata, perciò la storia è ancora più bella da raccontare.

All’interno dell’innovativo ristorante-bar-supermercato gourmet di via Marina subito hanno guardato le immagini del circuito interno di sorveglianza per riuscire a individuare la persona che ha perduto quel sacchetto.

La ricerca è stata fruttuosa, ci sono almeno tre differenti filmati che inquadrano l’uomo che, però, non è stato riconosciuto come cliente abituale di Grangusto: in quel caso sarebbe stato facile individuarlo e andare personalmente a restituirgli le pietre preziose.



Le telecamere di sorveglianza hanno individuato il distratto seminatore di diamanti in un uomo con i capelli bianchi, ben vestito e con il viso protetto da una mascherina nera. Già al momento dell’ingresso, mentre l’uomo misura la temperatura, si vede spuntare dalla tasca destra un sacchetto bianco che, molto probabilmente, sarà quello che perderà qualche metro più avanti. L’uomo resta nel market per dieci minuti in tutto, prende due o tre prodotti, poi si avvicina a un banco frigo ma non trova quel che cerca e torna sui suoi passi: è in quel momento che perde il prezioso sacchetto. Dopo un minuto viene ripreso alla cassa mentre paga in gran fretta e va via.



Questo è tutto quel che c’è dell’uomo misterioso che semina diamanti. Se qualcuno sa come rintracciarlo si faccia avanti. La caccia è iniziata.

Ultimo aggiornamento: 06:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA