Napoli, parcheggia la Ferrari sulla pista ciclabile: la denuncia sui social

E' Natale per tutti, anche per i furbetti del parcheggio. Troppa la fretta di "correre" a casa per il cenone, così un automobilista di Villaricca, in provincia di Napoli, ha deciso di parcheggiare la sua Ferrari sulla pista ciclabile. La denuncia, corredata da foto, è stata condivisa sui social da Francesco Emilio Borrelli. Il deputato dei Verdi, da sempre in prima linea per denunciare i soprusi in Campania, ha condiviso l'immagine emblematica inviata da un suo follower: «Ciao Francesco, qui siamo a Villaricca in via Campania. E’ normale parcheggiare la Ferrari sul marciapiede e sulla pista ciclabile? Le persone non potevano passare. Sfoggiano macchine super costose e poi non pagano 4 euro per un parcheggio». Il commento di Borrelli è stato condiviso da molti: «Una vergona».