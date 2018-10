Napoli, vagoni strapieni sulla Cumana: panico e malori, il treno deve fermarsi Video

Di nuova malori, rabbia e indignazione sulla linea ferroviaria Cumana a Napoli. I primi disagi sono iniziati alla stazione di Montesanto dove i viaggiatori, intorno alle ore 13,00, diretti nella tratta per Torregaveta, sono stati costretti a una lunga attesa del treno. Finalmente gli uomini della sicurezza aprono la catena e i viaggiatori possono avviarsi sul treno. Pochi i fortunati viaggiatori che sono riusciti a trovare posto a sedere, la maggior parte dei viaggiatori è rimasta in piedi, ammassati nei vagoni strapieni.



Ma il loro calvario non è ancora finito. All’improvviso viene a mancare l’illuminazione e neanche l’impianto di areazione condizionata funziona. A questo punto vengono chiuse le porte, ma il treno resta fermo in stazione per diversi minuti, senza dar segni di vita, quando tra i viaggiatori scoppia il panico, incominciano le grida, c’è chi si sente male e chi ha attacchi di claustrofobia.Si è dovuto far ricorso all’apertura d’emergenza delle porte per far calmare le persone sul treno strapieno.L’episodio ha generato ulteriore ritardi sulla tratta ferroviaria. Ignote le cause che hanno causato l’inconveniente sul nuovo treno ET 502b.