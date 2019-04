Maestra ritrovata morta in casa in un lago di sangue a Napoli: ha sbattuto la testa contro la stufa

Maestra ritrovata morta in casa in un lago di sangue. Il fatto è accaduto a Sant'Antimo, nella periferia Nord di Napoli: il corpo della donna, Giovanna Borzacchiello di 67 anni, maestra in pensione, è stato ritrovato privo di vita immerso in una pozza di sangue nel suo appartamento.

La donna, secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduta accidentalmente e non avrebbe avuto la forza di chiedere aiuto. Secondo i primi accertamenti la donna si sarebbe ferita battendo la testa su una stufetta, perdendo poi molto sangue. Finita a terra non sarebbe riuscita a chiedere aiuto.



Ultimo aggiornamento: 13:00

Sul posto sono giunti i carabinieri della locale caserma che comunque hanno effettuato i rilievi. La donna era molto conosciuta a Sant'Antimo: era una maestra in pensione.