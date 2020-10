Napoli, indagati i patron di Made in Sud: fatture false per rilevare il Teatro Diana

Napoli, indagati i patron di Made in Sud per l'emissione di fatture false. Attraverso l'emissione e l'utilizzo di fatture false si sarebbero procurati il denaro per rilevare le quote della società Teatro Cilea srl, che gestisce il noto teatro napoletano del Vomero: il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli sta eseguendo otto decreti di perquisizioni disposti dalla Procura di Napoli a carico di altrettante persone che lavorano nel settore della produzione di spettacoli teatrali e televisivi tra le quali figurano anche i noti imprenditori Ferdinando Mormone e Mario Esposito, ritenuti i patron della trasmissione televisiva «Made in Sud».

Ultimo aggiornamento: 10:33

