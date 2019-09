Napoli, aggredisce un uomo con un machete: arrestato

Ha aggredito il proprietario d un terreno agricolo impugnando un machete. Ha cercato di colpirlo in testa, nonostante sul posto ci fossero già i poliziotti del commissariato Giugliano-Villaricca. Erano arrivati poco tempo prima per aiutare i Vigili del fuoco a domare un incendio. Così, l'aggressore, un algerino di 38 anni, irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio, estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. E' successo in località Santa Maria a Cubito, a Napoli. Gli agenti sono riusciti a bloccare e a disarmare lo straniero, sequestrando l'arma. Nei giorni scorsi, l'aggressore aveva avanzato delle richieste estorsive nei confronti della vittima. Sarebbe stato proprio lui ad appiccare l'incendio. © RIPRODUZIONE RISERVATA