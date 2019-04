Lite nel condominio finisce nel sangue: ​padre e figlio accoltellano l'inquilino a Napoli

Lite nel condominio finisce nel sangue: ​padre e figlio accoltellano l'inquilino. Un 41enne e il figlio 16enne, domiciliati a Casalnuovo di Napoli, sono stati denunciati dai carabinieri per aver ferito un 29enne. I militari dell'Arma sono intervenuti verso l'una di notte nell'ospedale Villa Betania di Ponticelli dove un 29enne del posto era stato portato in quando colpito con varie ferite da taglio, anche alla regione parietale e all'emitorace sinistro.

Dalla ricostruzione dei fatti, è emerso che il 41enne e suo figlio, per motivi riguardanti l'utilizzo di un loro appartamento in via Molino Saluzzo occupato dalla vittima, l'hanno aggredita all'esterno della casa, prima a calci e pugni e poi ferendolo con un'arma da taglio. I due aggressori sono stati rintracciati a casa e portati in caserma. Sequestrati gli abiti intrisi di sangue. Il ferito non è in pericolo di vita.

