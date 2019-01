«Napoli, sei bella e ti voglio bene», la lettera del turista pentito al sindaco De Magistris

Scusa se avevo pensato male di te, cara Napoli

Nella missiva l'uomo spiega: «Ho 65 anni e da sempre sono stato prevenuto verso tutto ciò che era napoletano quasi come sinonimo di illegalità, sporcizia, delinquenza, tanto che da sempre rifiutavo qualsiasi visita a Napoli».



A convincere l'uomo a fare il viaggio, è stata sua moglie: «Alla fine ho ceduto - racconta - e sono venuto per tre giorni nell'ultima settimana. Mi sto ancora stropicciando gli occhi. Ho visto una città bellissima, viva, ospitale, sicura, piena d'arte e bellezze naturali. Ho mangiato benissimo ovunque e a prezzi onesti, ho visto una metropolitana luccicante (ero reduce da una visita a Roma e non le dico lo schifo che ho trovato in quella splendida città) e potrei continuare». Il turista elogia poi de Magistris per i risultati raggiunti e conclude: «La prego, a mio nome chieda scusa a tutti i napoletani». Il sindaco nel post spiega di ricevere tante lettere di «critiche, suggerimenti e apprezzamenti», spiegando di averla pubblicata per far giungere a tutti il messaggio di scuse da parte del turista.

