Napoli, bambino di 3 anni investito e ucciso a Cavalleggeri: l'autista scampato al linciaggio

NAPOLI - Incidente tragico oggi a Napoli, nel popoloso quartiere di Cavalleggeri Aosta. Un bambino di tre anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto in via Ronchi dei Legionari. Il piccolo era in compagnia della madre quando, per cause ancora da chiarire, è stato investito da un'automobile, il cui conducente si è fermato per prestare soccorso. Per ricostruire la dinamica sono al lavoro Polizia di stato e Polizia locale.

Incidente a Cavalleggeri, morto un bimbo di tre anni in via Ronchi dei Legionari (Newfotosud, Sergio Siano)

Chi è il bambino

Il bambino si chiama Christian Carezza. Secondo la testimonianza del fratellino - dieci anni - il conducente dell'auto (pare impiegato in una ditta di pulizie) correva e voleva sorpassare un altro veicolo. Le urla della madre e dei presenti hanno sconvolto tutti nell'area che gravita intorno a via Marco Polo e via Carnaro (via Ronchi dei Legionari le collega). La folla inferocita ha tentato il linciaggio dell'autista che si è salvato miracolosamente e grazie all'intervento dei poliziotti. Il giovane alla guida dell'auto è stato accompagnato al Cardarelli per le ferite riportate mentre il bambino, caricato in ambulanza in condizioni già disperate, è stato portato al pronto soccorso del vicino San Paolo dove purtroppo i sanitari non hanno potuto evitare il decesso.

Via Ronchi dei Legionari nel quartiere di Cavalleggeri Aosta