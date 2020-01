Napoli, incendio al Vomero, in fiamme il deposito Coin in via Scarlatti

Incendio e paura in via Scarlatti al Vomero, nel cuore dell'isola pedonale, a Napoli. L'incendio si è sviluppato nel deposito dei grandi magazzini Coin. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco con altri tre mezzi di supporto. Al momento non si segnalano persone ustionate o intossicate dal fumo.

Ultimo aggiornamento: 22:30

