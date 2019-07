Napoli, in fiamme il deposito di giocattoli: evacuati due palazzi

Un incendio di vaste proporzioni è divampato stamattina qualche minuto prima delle 6. Ad andare a fuoco il deposito della ditta che produce giocattoli Gerardi & Fortuna in via Caduti di Nassiriya a Napoli. Le fiamme si sono propagate nel giro di qualche minuto e la colonna di fumo è arrivata a misurare più di 30 metri. I vigili del fuoco, intervenuti una decina di minuti dopo lo scoppio dell’incendio, stanno lavorando per dominare le fiamme, che hanno attaccato anche due palazzine adiacenti prontamente evacuate.



I residenti della zona, che si trova tra i quartieri Fuorigrotta e Bagnoli, sono stati svegliati poco dopo l’alba da piccole esplosioni, simili a fuochi d’artificio, invece, una volta affacciati a balconi e finestre, si sono resi conto di cosa stava davvero accadendo. Per fortuna l’aria non risulta irrespirabile, quindi il materiale che sta bruciando non dovrebbe essere tossico.

Lo scorso gennaio era morto all’età di 83 anni Vito Gerardi, fondatore e proprietario della nota catena di negozi specializzati nella vendita di giocattoli.

