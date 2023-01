Napoli, incendio nel box auto: morti cinque cani American Bully

Un incendio è divampato in un box auto ad Afragola (Napoli) e ha ucciso cinque cani. È accaduto poco dopo la mezzanotte, in via salicella, forse a causa di una stufa. Sul posto i carabinieri della compagnia di Casoria.

L'incendio e la morte dei cani

Le fiamme sono divampate probabilmente - secondo una prima ricostruzione - a causa del malfunzionamento di una stufa. I cani sono morti durante l'incendio ed erano di razza American Bully. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche personale dell'Asl Veterinaria Napoli 2 Nord. Nessun danno agli altri edifici confinanti.

