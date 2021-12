Un sabato baciato dal sole, seppur la giornata particolarmente fredda, migliaia di persone, napoletani ma anche turisti provenienti da altre regioni italiane, hanno affollato la via dei pastori per visitare le tradizionali bancarelle dei maestri presepisti. Perciò, inevitabili gli assembramenti nonostante si circolasse anche a piedi a senso unico così come disposto dal Comune di Napoli.

servizio di Alessandra Martino