Napoli, donna di 91 anni sventa una truffa: arrestate due persone

Venerdì 8 Settembre 2023, 10:27

Un atto di coraggio come raramente se ne vedono. A farlo, una donna di 91 anni di San Giorgio a Cremano (Napoli) che è riuscita a respingere un tentativo di truffa. L'anziana ha ricevuto infatti una chiamata telefonica che in realtà seguiva un copione ormai tristemente noto: le è stato detto che c'era della documentazione da consegnare al suo nipote ma che doveva versare 700 euro in contanti. Questa somma sarebbe stata ritirata da un corriere in cambio del plico in arrivo. Avendo già sentito parlare delle truffe agli anziani e ben informata grazie alla televisione e ai giornali, la signora era stata istruita a dovere con il supporto dei suoi familiari. Così, ha atteso pazientemente che l'interlocutore finisse la sua messinscena e poi ha chiamato i carabinieri per raccontare l'accaduto. I militari della stazione di San Giorgio a Cremano sono intervenuti rapidamente e hanno raggiunto la donna prima dell'arrivo dei presunti corrieri. In casa, insieme a lei, i militari hanno aspettato che qualcuno suonasse alla porta. La donna ha ritirato il pacco e consegnato una parte del denaro. I carabinieri hanno proceduto all'arresto dei truffatori. Anche il complice, che si trovava in auto, è stato immediatamente individuato e arrestato. Entrambi sono residenti nel quartiere napoletano di Ponticelli e hanno circa 50 anni.