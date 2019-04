Napoli, scontri tra polizia e disoccupati prima dell'incontro con Zingaretti: 4 feriti

Scontri tra la polizia e i disoccupati a Napoli prima dell'incontro con Zingaretti, e si contano 4 feriti. Momenti di forte tensione davanti al teatro Sannazaro di Napoli tra polizia e manifestanti del Movimento disoccupati organizzati «7 novembre», in presidio in attesa dell'arrivo del segretario Pd Nicola Zingaretti e del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. La tensione, con l'avvicinamento dei manifestanti all'entrata del teatro e le proteste di questi per un presunto strattonamento di uno striscione, è sfociata in un'azione di respingimento delle forze dell'ordine che hanno momentaneamente allontanato gli attivisti. Uno dei manifestanti ha lanciato una sedia contro i poliziotti.

Gli attivisti lamentano il ferimento di alcune persone.

Un gruppo di una trentina di disoccupati sta attuando un presidio in attesa dell'arrivo del leader del Pd Nicola Zingaretti. C'è stato un contatto tra i manifestanti e le forze di polizia presenti sul posto: uno dei disoccupati presenta una ferita alla fronte. La situazione è poi tornata sotto controllo.

