Napoli, medici chiedono misure drastiche al governo: «Qui, rischio codice nero»

Come nei momenti peggiori, quando negli ospedali dovevano scegliere chi curare e chi no.«La situazione è critica, abbiamo bisogno di aiuto ora. Roma decida per una misura drastica». È l'allarme del presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli, Bruno Zuccarelli, dopo un confronto con i colleghi degli ospedali di Napoli e provincia.

«Né all'indomani del primo lockdown - spiega - né nella seconda e terza ondata, la situazione è stata tanto grave, ora rischiamo di perderne il controllo. Ciò che si decide oggi avrà effetto fra 10-15 giorni. Se vogliamo evitare il peggio si intervenga subito, non metteteci in condizione di dover applicare il codice nero», ha concluso riferendosi al percorso medico per decidere chi curare e chi no.