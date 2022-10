Napoli, bar cerca personale che sappia guidare il motorino con «un vassoio in mano». L'annuncio è virale

«Bar cerca personale in grado di guidare il motorino con il vassoio in mano». È l'annuncio di lavoro pubblicato su un gruppo di Napoli, diventato virale sui social in queste ore. A rilanciare l'assurda offerta di impiego è stato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che sottolinea che sta verificando cosa sia avvenuto.

Antonio Marino, incidente in scooter a Napoli: campione di canoa muore a 19 anni

L'offerta di lavoro "assurda" è virale

L'offerta è stata pubblicata su un gruppo Facebook dal nome "Lavoro a Napoli" e non specifica il nome dell'attività: «Attività bar cerca personale per consegne esterne che sappia guidare sottolineo guidare il motorino con il vassoio in mano. Zona Frullone - San Rocco. Mezze giornate mattina e pomeriggio su turni Lasciare breve descrizione e numero di tel. Grazie». Decine i commenti sotto al post che ironizzano con quanto scritto. L'identità dell'autore dell'annuncio rimane sconosciuta.

Sorelle sfregiate con l'acido a Napoli, la faida nata su TikTok. Fermata la zia-mandante Francesca Pirro