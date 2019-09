Napoli, raid contro il bus in pieno giorno: il vetro cade sui passeggeri

Forte spavento per i passeggeri di un autobus a Napoli, dove questa mattina un mezzo è stato colpito da un corpo contundente che ha mandato in frantumi un vetro. Il tutto è successo in pieno giorno, alle 11, a bordo della linea C67, quella che collega Scampia a Capodimonte. All'altezza di via Fratelli Cervi i passeggeri hanno avvertito il conducente che il finestrino di vetro era stato colpito. A renderlo noto è l'Usb.

Il conducente, arrivato al capolinea, è sceso dal mezzo, ha verificato il danno e richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Adesso, come da procedura, sarà costretto a sporgere denuncia contro ignoti.

Amare le parole di Adolfo Vallini, dell'esecutivo provinciale USB, che lascia trasparire tutta la sua frustrazione per l'ennesimo episodio di vandalismo e violenza contro i mezzi pubblici del capoluogo campano.

«Mentre le parole fanno a gara i fatti rimangono in panchina», afferma Vallini, «noi siamo

stanchi di subire continui raid vandalici e aggressioni, in gioco c'è la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori e utenti». E punta il dito: « Il progetto Linea Sicura, annunciato in pompa magna a inizio

mese, resta una chimera, l'unica certezza è che tanto di giorno, quanto di notte sui mezzi pubblici la salute è a rischio».

