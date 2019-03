Napoli, sequestrati 36 milioni di euro falsi in una stamperia clandestina: due arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due arresti a Pomigliano d'Arco dove, in una stamperia clandestina, sono stati trovati 36 milioni di euro falsi. Gli investigatori della Guardia di Finanza, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno arrestato anche due uomini, sorpresi a stampare le banconote in tagli da 50 euro. Banconote che, secondo i primi accertamenti, sono di pregevole fattura e che avrebbero potuto ingannare chiunque ne fosse venuto in possesso.