​Nadia Toffa, l'imprenditrice che la criticò: «Io, insultata e minacciata»

«Ho rilasciato solo una dichiarazione all'agenzia stampa AdnKronos confermando il mio pensiero di febbraio 2018. Da due giorni ricevo messaggi con insulti e minacce...ho letto vergognosamente di tutto. A volte i social uccidono le persone come il cancro...». Così su Facebook Catia Brozzi, l'imprenditrice di Perugia, presidente dell'Associazione Trasportatori cavalli italiani, diventata nota alle cronache per un post diventato virale su Facebook dove criticava la conduttrice delle Iene Nadia Toffa per aver detto che «il cancro è figo».

«Non avrei voluto scrivere ancora per questa triste vicenda dove nel 2018 mi ci sono trovata 'dentro' condividendo un post - prosegue - Dopo la sua morte sono stata chiamata da più giornalisti che volevano una mia dichiarazione. E qui spero di chiudere questa triste vicenda dove ancora ha vinto lui portandosi via un'altra giovane donna di 40 anni», conclude l'imprenditrice umbra.



