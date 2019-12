Turista muore travolto da una valanga mentre fa snowboard in Val Venosta

Uno snowboarder, un turista tedesco, è morto questo pomeriggio travolto una valanga nell'area sciistica di Solda, nella zona del Madriccio, in Val Venosta, a Bolzano. Faticoso l'intervento dei soccorritori, sul posto la Guardia di finanza ed il Soccorso alpino, che a causa delle condizioni meteo difficili hanno dovuto rinunciare all'utilizzo dell'elicottero e raggiungere il luogo dell'incidente con i cani e le motoslitte. L'allarme è stato dato dalla moglie dell'uomo, allarmata per non averlo visto scendere a valle.

