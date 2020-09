Muore a 24 anni soffocato dal caldo: si era nascosto sotto un camion imbarcato su un traghetto per Ancona

afgano trovato morto nella stiva di un traghetto proveniente dalla Cruise Europa della Minoanline, arrivato ad Si era probabilmente nascosto sotto un camion il 24ennetrovato morto nella stiva di un traghetto proveniente dalla Grecia , la, arrivato ad Ancona . Erano circa le 17 quando a bordo è stato dato l'allarme. Il corpo senza vita, già rigido, era nel garage delll'imbarcazione dove la temperatura raggiunge anche i 50 gradi. Il giovane sarebbe morto asfissiato. Questa la prima ipotesi anche se sono in corso accertamenti.

Morte terribile

Si ritiene che la morte risalga a molte ore fa, mentre il traghetto, partito da Patrasso, con tappa a Igoumenitsa, era in navigazione. SI sta cercando anche di capire se il giovane fosse salito a bordo nascosto un qualche camion. Sono intervenuti 118 e Croce Gialla. Per le indagini procede la polizia di frontiera. Per la rimozione della salma si è atteso il via libera del magistrato di turno. La scoperta della salma è avvenuta poco prima che, alla banchina 11, proprio vicino all'attracco dei traghetti, partisse la processione per la festa del Mare di Ancona, quest'anno senza fuochi d'artificio e senza stand per l'emergenza Covid.

