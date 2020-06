Cagliari, il boccone le va di traverso: muore soffocata mentre cena da sola in casa

Tragedia nella tarda sera di ieri in un'abitazione della zona di Pirri a Cagliari. Una donna di 54 anni è morta soffocata a causa di un boccone di cibo. La dinamica della tragedia non è ancora del tutto chiara, da quanto si apprende la 54enne stava cenando da sola, quando il cibo le è andato di traverso e lei non è riuscita più a respirare. Prima di perdere i sensi è riuscita a chiedere aiuto ai vicini di casa. Sul posto è subito arrivata un'ambulanza del 118. I medici hanno tentato a lungo di rianimare la 54enne, riuscendo con alcune manovre a stabilizzarla per trasportarla in ospedale. Ma poco prima di entrare al Brotzu il cuore della donna ha smesso di battere.

