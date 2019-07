Morto a 20 anni scivolando sulle scale: arteria femorale recisa dalla porta a vetri

PADOVA - Un ragazzo marocchino di 20 anni, residente a Bagnoli di Sopra, è morto per una banalissima scivolata. L'incidente domestico mezz'ora dopo la mezzanotte, in via Garibaldi. Miftah el Hassan, questo il nome del giovane, stava scendendo le scale di casa quando è scivolato. È caduto rovinosamente per le scale, urtando la porta a vetri, in fondo alle scale stesse. La porta a vetri è andata in frantumi, spezzandosi in pezzi acuminati e pesanti. Uno di questi ha procurato al ragazzo un taglio profondo e netto, che gli ha reciso l'arteria femorale e il muscolo della gamba destra. Il proprietario dell'abitazione ha immediatamente allertato il 118, e i soccorritori, subito arrivati sul posto, hanno trasportato il ferito all'ospedale di Monselice-Schiavonia, dove però il ragazzo è morto poco dopo per le gravi lesioni subìte.

