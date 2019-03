Padova, cade con la moto: centauro muore schiacciato dalle auto in transito

Ancora una vittima della strada dopo il fine settimana che ha visto già 3 vittime nel Padovano. Un altro tragico incidente è accaduto poco dopo le 20 fra Padova est e lo svincolo per la A13, in direzione Venezia.

Deceduto un motociclista che in sella alla sua Honda 600 sarebbe rimasto schiacciato da più auto dopo che era caduto dal suo scooterone.



La dinamica e altri veicoli coinvolti sono al vaglio della Polstrada, intervenuta sul posto insieme ai soccorritori e a 4 mezzi degli ausiliari di CAV coordinati dal centro operativo di Mestre della società autostradale.

Non sono segnalate code, nonostante si transiti su una sola corsia di marcia. Non è stato reso noto il nome della vittima

