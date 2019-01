Professoressa 32enne muore di influenza in 7 giorni: giallo a Napoli, disposta l'autopsia

Il dramma di una giovane professoressa di spagnolo, che insegnava in due scuole, scuote Napoli. Sara Seminara è morta di influenza in pochi giorni nel capoluogo campano. Tutto è cominciato una settimana fa, quando la 32enne fu costretta a lasciare il consiglio dei docenti a metà perché si sentiva poco bene: martedì è morta all'ospedale Cardarelli di Napoli dopo un ricovero di due giorni. Insegnava alla Carlo Poerio di Corso Vittorio Emanuele a Chiaia e all’Augusto di via Terracina a Fuorigrotta. Sara Seminara, capelli ricci e ribelli e sorriso sempre stampato sul volto, era molto amata dai suoi studenti che oggi le rivolgono decine di messaggi di cordoglio sui social network. Sei mesi fa si era sposata. Tragico e avvolto dal mistero l'epilogo. Il marito ha chiamato l'ambulanza che l'ha condotta al Cardarelli, ma per lei non c'è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita al Secondo Policlinico dove verrà svolta l'autopsia.



