Amici a pesca sul fiume: il gommone si rovescia, muore un 27enne

MERLARA - Un 27enne residente a Bovolone è morto la scorsa notte dopo che il gommone sul quale si trovava con un amico, per una battuta di pesca sul Canale Fratta, a Merlara (Padova), si è rovesciato. L'altro giovane, connazionale della vittima, è riuscito a raggiungere la riva a nuoto, salvandosi. Quest'ultimo ha dato però l'allarme parecchie ore dopo, probabilmente perché sotto choc, chiamando i carabinieri verso l'alba. I vigili del fuoco, intervenuti anche con la squadra sommozzatori, hanno dapprima recuperato il natante, un chilometro dal luogo dell'incidente, poi, proseguendo le ricerche più a valle del fiume, hanno ripescato il cadavere del 27enne. Il gommone, forse anche per il peso del materiale con cui i due stavano pescando, si è rovesciato in corrispondenza di una piccolo salto del corso d'acqua. Ultimo aggiornamento: 12:30