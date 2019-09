Si accascia davanti alla moglie e al figlio, e muore a 59 anni mentre il medico lo soccorre

Si è accasciato di fronte alla moglie e al figlio, che hanno subito chiesto aiuto. I soccorsi sono stati immediati, ma per il turista fiorentino, Alberto Lombardi di Bagno a Ripoli (Firenze) non c'era più nulla da fare. L'uomo è morto ieri intorno alle 13, all'età di 59 anni, mentre percorreva con la famiglia il suggestivo sentiero numero 101 delle Tre Cime.

Quando ieri la Centrale del 118 è stata allertata per l'escursionista colto da malore, mentre percorreva il sentiero numero 101 che dal Rifugio Auronzo porta al Lavaredo, nel Bellunese, si è subito levato in volo l'elicottero di Pieve di Cadore. Ma per Lombardi si era già messa in moto tutta la macchina dei soccorsi, grazie alla presenza di un medico inglese, un turista che era a pranzo al Rifugio. Inoltre il personale dell'Auronzo ha immediatamente portato fuori il defibrillatore che c'è nella struttura.

